Middenvelder versiert transfer naar Feyenoord maar moet Facebook en Twitter verwijderen door uitspraak jaar geleden

De Nederlander Mark Diemers heeft vorige week zijn Twitter en Facebook van zijn telefoon verwijderd. De toekomstige Feyenoord-speler voelde zich genoodzaakt om dat te doen nadat een interview werd opgerakeld waarin hij zei dat Ajax de mooiste club van Nederland was.

Je voorkeur uitspreken voor een bepaalde ploeg, zal de rivalen van de andere ploeg natuurlijk altijd tegen de borst stoten. Maar als je dan nog eens naar die rivalen transfereert, kan je er helemaal vanuit gaan dat ze je al haten nog voor je een minuut gespeeld hebt.

In het Nederlandse online programma De Buitenspelers werd aan Mark Diemers vorig jaar gevraagd wat de mooiste club van Nederland is. "Ajax" was het antwoord van de middenvelder. En volgens VI volgden er toen een karrenvracht aan negatieve berichten over Diemers. "Hij beseft nu wel wat een transfer naar een topclub met zich meebrengt. Hij wordt nu een verrader of nog erger genoemd. Daarom heeft hij Facebook en Twitter even verwijderd", klinkt het.

De middenvelder komt voor één miljoen euro over van Fortuna SIttard FC maar zal zich extra moeten bewijzen om zich alsnog in de harten van supporters te voetballen.

Oplossen zoals Ajax?

Vorig seizoen zat Ajax met hetzelfde probleem. Toen kwam doelman Kjell Scherpen over van FC Emmen om zich bij de jeugd van Ajax verder te ontwikkelen. Scherpen was vroeger echter een Feyenoord-supporter en liet zich niet altijd positief uit over Ajax. De oplossing van Van der Sar en co? Straf schrijven!