STVV slaagt er niet in Bushiri langer te houden

Rocky Bushiri zal volgend seizoen niet meer uitkomen voor STVV. De Limburgse club had de verdediger graag langer gehouden, maar vond geen overeenkomst met Norwich.

Sinds de winterstop huurt STVV Rocky Bushiri van Norwich en de sterke verdediger kwam zeven keer in actie voor de club. Bij Sint-Truiden waren ze dan ook tevreden over de jeugdinternational en hoopte ze hem definitief aan te kunnen trekken of zijn huurovereenkomst te verlengen.

Maar daar slaagde de club niet in. STVV liet dan ook via de officiële kanalen weten dat de huurovereenkomst beëindigd is en dat Bushiri terugkeert naar Norwich.

Op weg naar KV Mechelen?

Het vertrek van Bushiri bij STVV legt de weg helemaal open voor de verdediger om te tekenen bij KV Mechelen. Die zijn op zoek naar een vervanger voor Arjan Swinkels, die zijn contract niet verlengd zag worden.