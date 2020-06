Manchester City-aanvaller "weigerde al twee-drie keer contractverlenging" en gaat vertrekken

Manchester City moet Leroy Sané deze zomer verkopen als ze er nog geld voor willen zien. Pep Guardiola bevestigde op zijn persbabbel vrijdag dat de Duitse linksbuiten niet wil bijtekenen.

"Leroy heeft al twee-drie keer een contractverlenging geweigerd", aldus Guardiola. "Dus zijn er twee opties. Ofwel vertrekt hij aan het einde van het seizoen als er een akkoord komt met een club, ofwel doet hij zijn contract uit."

Sané heeft nog een contract voor één seizoen. De Duitse aanvaller was het hele seizoen uit roulatie door een kruisbandblessure. Hij is intussen weer fit, maar speelde nog geen minuut. Man City betaalde in 2016 52 miljoen euro voor hem aan Schalke 04.