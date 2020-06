Alexis Sanchez kan opvallende transfer maken naar Spaanse laagvlieger

Alexis Sanchez zijn carrière is na zijn transfer naar Manchester United wat in het slop geraakt. Een uitleenbeurt aan Inter moest verbetering brengen, maar een blessure gooide roet in het eten.

Nu zou Alexis Sanchez een toch wel heel opvallende transfer kunnen realiseren. De Chileense aanvaller wordt het hof gemaakt door... Real Valladolid. De Spaanse laagvlieger is de club van Ronaldo en de Braziliaan ziet de Chileen maar al te graag terugkeren naar Spanje. "Moest Alexis Sanchez besluiten Inter Milaan te verlaten, dan moet hij weten dat de deuren bij Real Valladolid wagenwijd open staan voor hem. Hij is een fantastische speler die overal waar hij is geweest een geweldige indruk naliet." Alexis Sanchez speelde eerder al voor FC Barcelona in Spanje. Daar deed de Chileen het goed, maar kon hij niet altijd op het volle vertrouwen rekenen. Daarna koos hij voor Arsenal, waar hij wel dé sterspeler was. Een spraakmakende transfer naar Manchester United draaide niet zo goed uit, waardoor Sanchez nu bij Inter zit.