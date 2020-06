Victor Osimhen wint de Franse versie van de Ebbenhouten Schoen

Victor Osimhen maakte in zijn eerste seizoen veel indruk bij Lille. De Nigeriaanse spits heeft daarvoor dan ook zijn eerste individuele prijs voor ontvangen.

Ook in Frankrijk hebben ze hun eigen versie van de Ebbenhouten Schoen, de prijs voor de beste Afrikaanse voetballer in de competitie. De Marc Vivien Foe-prijs ging dit seizoen naar Osimhen, die met 13 doelpunten en 4 assists in 27 wedstrijden een goede indruk naliet in Frankrijk.

De Algerijn Slimani van Monaco en de Marokkaan Abdelhamid van Reims werden tweede en derde. In het verleden haalden sterren als Gervinho, Aubameyang en Pépé de prijs al binnen.

De prestaties van de gewezen Charleroi-spits zijn niet onopgemerkt gebleven in Europa verschillende Europese topclubs zien wel wat in de Nigeriaan, die zelf aangaf liever nog een jaartje bij Lille te blijven.