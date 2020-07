Henrikh Mkhitaryan mag nog wat langer in Rome blijven

De Armeen Henrikh Mkhitaryan mag van Arsenal ook volgend seizoen bij AS Roma blijven.

De 31-jarige Mkhitaryan speelt sinds vorige zomer voor AS Roma en beide partijen waren wel tevreden over elkaar. Bij Arsenal werd dan ook het verzoek ingediend om de overeenkomst te verlengen. AS Roma zal nu tot volgende zomer over Mkhitaryan beschikken.

Op de clubwebsite laat de Armeen weten erg tevreden zijn in Rome te mogen blijven. Daar vond de oud-speler van Borussia Dortmund en Manchester United het spelplezier terug. In 19 wedstrijden wist hij zes keer te scoren.

"Ik ben hier graag en ben blij dat ik hier langer kan blijven. Ik heb hier nog doelen die niet bereikt zijn. Ik wil het huidige seizoen dan ook in stijl afronden. Toen ik in vorm begon te geraken, raakte ik net geblesseerd. Nu wil ik zo snel mogelijk weer wedstrijden spelen."