Quique Sétien gunt Antoine Griezmann pas in toegevoegde tijd speelminuten tegen ex-club: "Ik ga mij daar niet voor verontschuldigen"

Antoine Griezmann moest nagenoeg heel de wedstrijd lijdzaam toekijken hoe Barcelona moest aanvallen, maar weinig openingen creëerde. Geen snelle invalbeurt om iets te forceren, maar amper drie minuten toegevoegde tijd voor de Franse superster.

In Spanje spreken ze dan ook van een vernedering voor de Franse spits. Uitgerekend tegen zijn ex-club wacht Quique Sétien tot minuut 90 om hem te brengen. Nochtans kon Barcelona wel wat aanvallende impulsen gebruiken.

Zijn overstap van Atlético Madrid naar Barcelona had heel wat voeten in de aarde, dus wij kunnen ons wel voorstellen dat Griezmann erop gebrand was een goede prestatie neer te zetten tegen zijn ex-club. Maar daar dacht Sétien dus anders over.

"De ploeg deed het goed, dus ik wou weinig veranderen. Daarnaast stonden Suarez, Messi en Puig op het veld, die haal je er niet zomaar af. Ik snap dat Griezmann wou spelen, maar dat wil iedereen. Het is ook niet zo dat hij niet heeft gespeeld, dat zou pas erg zijn."

In minuut 85 kwam Sétien dan toch aanzetten met een frisse kracht vooraan, maar het was Ansu Fati die als eerste zijn kans kreeg. "Het is niet zo dat ik geen vertrouwen heb in Griezmann. Hij is een topspeler en prachtig mens. Ik zal zeker een gesprek aangaan met hem, maar ik ga mij niet verontschuldigen."