Voormalig Franse topvoetballer haalt Messi volledig door het slijk: "Heeft Griezmann schrik van een kind van anderhalve meter met autisme? Hij moet hem eens op zijn gezicht slaan"

Voetbalminnend Frankrijk staat op de achterste poten na de late invalbeurt van Antoine Griezmann in de wedstrijd tussen FC Barcelona en Atletico Madrid. Christophe Dugarry gaat zelfs volledig over de rooie en pakt Lionel Messi op de man.

Het is nu eenmaal een feit dat Antoine Griezmann - Barça betaalde 120 miljoen euro voor de aanvaller - zijn niveau van bij Atlético Madrid nog niet heeft kunnen vinden in Camp Nou. Volgens een pak analisten is de schaduw van Lionel Messi daar niet vreemd aan.

"Ik vraag me af waar Antoine schrik voor heeft", haalt Christophe Dugarry uit bij RMC Sport. "Van een kind van anderhalve meter dat half autistisch is? Griezmann moet tonen dat hij ballen aan zijn lijf heeft."

De voormalige Franse international gaat onverstoord verder. "Ik zie al een jaar dat Antoine problemen heeft met Messi. Hij moet hem gewoon eens op zijn gezicht slaan. Messi moet hem de bal meer aanspelen."

Excuses

Dugarry werd op de sociale media al meteen zwaar op de korrel genomen. Hij moest dan ook door het slijk. "Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn opmerkingen over Messi. Bovendien wil ik geen mensen met autisme stigmatiseren."