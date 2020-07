🎥 Hét moment dat ons twee jaar geleden een collectief delirium bezorgde: de perfecte counter

Kort na de rust had iedereen het al opgegeven: de Rode Duivels stonden 0-2 in het krijt. Maar toen brachten ze één van de meest spectaculaire comebacks uit de recente geschiedenis tot stand. Na goals van Vertonghen en Fellaini leek de match richting verlengingen te gaan.

Maar daar beslisten de Belgen anders over. Diep in blessuretijd lanceerde Courtois heel snel De Bruyne. Die maakte meters en vond de meegesnelde Meunier aan de rechterkant. Zijn voorzet werd door Lukaku gelaten voor Chadli en die zorgde voor een feestroes die zich over heel Rusland en België verspreidde. Nog een kippenvel krijgen? Hieronder eert ook de FIFA het doelpunt nog eens.

Counter-attacking football at its very best 👌



Two years ago today, 🇧🇪@BelRedDevils capped an incredible #WorldCup comeback with this very special @NChadli goal 😍 #OnThisDay | #TBT pic.twitter.com/dImpn99Pl6