POLL: Wie wordt Speler van het Jaar in de Premier League? KDB beantwoordde donderdag die vraag

Nog zes speeldagen te gaan in de Premier League. De titel van Liverpool is al een feit, maar wie zal zich tot PFA Player of the Year kronen over het Kanaal? Er zijn enkele kanshebbers bij de kampioen, maar er is één man die er toch bovenuit steekt: Kevin De Bruyne.

Onze landgenoot is na een seizoen vol blessures bezig aan een ontzettend sterke campagne. Dat hij momenteel de beste voetballer op de Engelse velden is, onderstreepte hij donderdagavond andermaal in de 4-0 overwinning tegen kampioen Liverpool. KDB dolde met Liverpool en was heer en meester op het middenveld, zoals wel vaker dit seizoen. Zelfs Roy Keane, iemand die doorgaans niet met complimenten strooit, was onder de indruk van De Bruyne. "Pure kwaliteit", zo beschreef de Ierse pitbull de 29-jarige spelmaker.

De statistieken van De Bruyne zijn hallucinant. In dertig wedstrijden scoorde De Bruyne elf doelpunten en leverde hij zeventien assists af. De ex-speler van Racing Genk is op die manier elke 87 minuten rechtstreeks betrokken bij een doelpunt van de Citizens.

Los van de suprematie van De Bruyne gaan er ook stemmen op dat Speler van het Jaar naar iemand uit het Liverpool-kamp moet gaan. Virgil van Dijk, die vorig jaar won, is wat dat betreft een veel voorkomende naam. Maar de grootste concurrent voor De Bruyne is naar verluidt Jordan Henderson.

De aanvoerder van Liverpool, die in 2011 voor 18 miljoen overkwam van Sunderland, is een spilfiguur bij Liverpool. Hij is de leider van het team en het verlengstuk van Klopp op het terrein. Daarnaast is Henderson ontzettend belangrijk voor het elftal. De Engelsman maakt veel 'vuile meters', waardoor de drie spitsen, maar ook Robertson en Alexander-Arnold zich offensief kunnen uitleven. Een soort speler die altijd zijn ding doet, met weinig uitschieters (zowel positief als negatief). Maar is hij de beste voetballer in de Premier League?

Beste speler vs aanvoerder van het beste team?

Conclusie: Liverpool is dit seizoen veruit het beste en meest constante elftal in de Premier League gebleken. Manchester City morste onderweg te vaak onnodig met punten. Maar wat puur individuele prestaties betreft, komt niemand in de buurt van Kevin De Bruyne. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat de dirigent van City weldra de tweede Belg wordt op de erelijst van Speler van het Jaar, na Eden Hazard in 2015.