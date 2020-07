Courtois heeft betere statistieken dan Casillas bij Real Madrid

Als Real Madrid dit seizoen de titel pakt, heeft het dat te danken aan kapitein Sergio Ramos. Maar ook aan doelman Thibaut Courtois. Met zijn 17e clean sheet van het seizoen is Courtois in de vorm van zijn leven.

17 clean sheets op 31 wedstrijden, dat is niet slecht. Dat is eigenlijk heel goed, zeker als je de statistiek vergelijkt met andere doelmannen van Real Madrid. Courtois is namelijk de eerste doelman sinds Franscisco Buyo in het seizoen 1994/1995 die meer dan 16x de Madrileense netten schoon kan houden.

Aangezien Real Madrid nog 4 wedstrijden moet spelen in de Spaanse competitie, kan Courtois dat aantal nog wat aandikken en absoluut recordhouder worden in dat klassement. In Spanje komt Atletico-doelman Jan Oblak dit seizoen met 15 clean sheets als enige in de buurt van Courtois.