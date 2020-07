Buffon pakt historisch record door Maldini voorbij te gaan en heeft nog dromen: "Ik ben er al zo vaak dichtbij geweest, het doet me pijn"

Gianluigi Buffon was al een legende, maar nu is hij ook de speler met het meeste Serie A-duels ooit achter zijn naam. Hij stak daarbij AC Milan-icoon Paolo Maldini voorbij. En hij gaat dat record nog scherper stellen. Op zijn 42ste is de goesting er nog.

Tegen Torino speelde Buffon zijn 648ste wedstrijd in de Serie A. Hij stond al sinds december op gelijke hoogte met Maldini. "Ik moest lang wachten op dit record, maar dat was geen probleem", aldus de doelman bij Sky Italia. "Natuurlijk ben ik hier heel blij mee, maar het record heeft me eerder nooit bezig gehouden. In het begin van mijn loopbaan had ik veel dromen en doordat ik altijd het maximale uit mezelf heb proberen te halen ben ik nu hier."

Hij had het eigenlijk een tijdje geleden niet meer verwacht. "Ik ben eigenlijk twee jaar geleden al met pensioen gegaan. Toen kwam Paris Saint-Germain en vervolgens kreeg ik de mogelijkheid om hier terug te keren. Het voelt erg goed. Ik heb nog steeds de juiste motivatie, ik kan wedstrijden spelen zonder problemen."

"Zolang ik gemotiveerd en in de juiste vorm ben zal ik doorgaan, want er is niets dat mij gelukkiger maakt dan voetballen", aldus de veteraan die nog doelen heeft. "De Champions League zit altijd in mijn hoofd, dat is onvermijdelijk. Ik ben al zo vaak zó dichtbij geweest, dat het me pijn doet dat ik deze prijs nog niet heb gepakt. Maar ik heb de kracht gevonden om de moed nog niet op te geven."