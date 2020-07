18-jarige doet Manchester United weer dromen: "De beste afmaker waar ik ooit mee gewerkt heb"

De nieuwe lichting talenten van Manchester United maakt indruk. De voorlinie is dan wel heel jong, maar ze scoren aan de lopende band. Mason Greenwood is daarbij de exponent. Tegen Bournemouth scoorde hij zijn veertiende en vijftiende goal van het seizoen.

De 18-jarige aanvaller krijgt dan ook lof van manager Ole Gunnar Solskaer. "Hij is zéér getalenteerd, dat is duidelijk. Of hij nou op het trainingsveld staat, op het gras van Old Trafford of in zijn eigen tuin, hij weet hoe hij moet afmaken. Mason is een van de beste, zo niet de beste afmaker waar ik ooit mee gewerkt heb", klinkt het bij de voormalige goaltjesdief.

Mede dankzij zijn doelpunten heeft United weer zicht op een Champions League-ticket. Maar heel de voorlinie is productief. "Je kan zien dat het vrienden zijn", zegt Solskjaer over Anthony Martial, Marcus Rashford en Greenwood. "Ze blijven elkaar uitdagen, dat is alleen maar positief."