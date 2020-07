Killian Overmeire vindt voorlopig onderdak bij Club Brugge

Ooit was er verregaande interesse van Club Brugge in Killian Overmeire en nu traint de middenvelder ook mee bij de West-Vlaamse club. Hij onderhoudt er zijn conditie in afwachting van een nieuwe club.

Killian Overmeire traint sinds het faillissement van Sporting Lokeren individueel en was op zoek naar een club waar hij mee in groepsverband mocht trainen. Die heeft hij met Club Brugge nu ook gevonden, meldt Het Nieuwsblad. Het gaat niet om een test, maar puur om een vriendendienst van blauw-zwart. De oefenterreinen liggen niet al te ver voor Overmeire en hij heeft met Carl Hoefkens en Pascal De Maesschalk twee vrienden bij de club. Het clubicoon van het ter ziele gegane Sporting Lokeren geeft zich volgens de krant tot 31 augustus om een nieuwe club te vinden.