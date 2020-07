Heel Waasland-Beveren kijkt reikhalzend uit naar oefenwedstrijd tegen PSG: "PSG zal met beste ploeg aantreden"

PSG neemt het in de Champions League op tegen Atalanta. Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op die wedstrijd, werkt de Franse grootmacht eerst enkele oefenwedstrijden af.

Een van de tegenstanders tijdens die oefenwedstrijden van PSG is Waasland-Beveren, dat las u gisteren al bij ons HIER. Bij Waasland-Beveren kijken ze dan ook enorm uit naar de confrontatie.

"Via een tussenpersoon kwam PSG bij ons uit. Waarschijnlijk zochten ze een Belgische club, maar geen topclub. Voor onze manier van spelen zal het niet zijn, want we hebben volgend seizoen een nieuwe coach", laten ze bij Waasland-Beveren weten.

In totaal zal er vier keer 30 minuten gevoetbald worden. "Op sportief gebied zijn er geen afspraken gemaakt over wie zeker wel of zeker niet zal spelen. PSG heeft gezegd met hun beste spelers aan te treden."

De spelers staan dus voor een geweldige wedstrijd. "Het is onze trainer die hen het nieuws vertelde en de reacties waren euforisch. Dit maak je natuurlijk niet elke week mee."

"De omkadering tijdens zo'n wedstrijd is ook helemaal anders. Ik word constant gebeld door mensen van PSG. Dat gaat dan van afspraken over de persconferentie na de match tot de namen voor op het grote scherm. Alles is heel professioneel. Dit is bijna Champions League, maar dan zonder inzet."