"Beneliga? Ajax kan beter in club in Amerika of Azië investeren"

In België droomt met al stilletjes van een Beneliga in de toekomst. In Nederland zijn ze wat kritischer. De Nederlandse sporteconoom Pieter Verhoogt denkt zelfs dat Ajax financieel niets kan winnen bij een Beneliga.

"Er nemen meer goede teams het tegen elkaar op. Op sportief vlak kan het beter voetbal opleveren. Maar het stadion van Ajax zit nu ook al vol. De uitzendrechten kunnen misschien iets meer opleveren. Maar voor een echte financiële boost moet je nu in Amerika of Azië investeren", reageert de econoom in het Nederlandse Het Parool.

"Ik adviseer Ajax dan ook om in de VS een club te zoeken om in te investeren", geeft hij raad. "In de VS is 'soccer' een megagroeimarkt. In de andere sporten daar zit geen rek meer, die zoeken net hun uitbreiding in Europa", weet hij.

"Het voetbal in Amerika wordt beter en de inkomsten nemen toe. Nu lijkt hét moment om te investeren in een Amerikaanse club", besluit Verhoogt.