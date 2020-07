Alderweireld kopt winnende treffer tegen de touwen in zwakke derby

Toby Alderweireld mocht opnieuw opdraven voor Tottenham en de Rode Duivel bedankte voor het vertrouwen met het winnende doelpunt.

De laatste weken moesten Alderweireld en Vertonghen vaker plaatsnemen op de bank dan hun lief was, maar door de lange schorsing van Eric Dier is de eerste alweer in de ploeg gekomen.

Tegen Arsenal vormde hij een duo met Sanchez, maar beide konden niks tegen het openingsdoelpunt van Alexandre Lacazette doen. De Fransman pegelde de bal vanop zo'n 20 meter binnen. Dat doelpunt kan u HIER bekijken.

Lang kon Arsenal niet van de voorsprong genieten, want gesukkel in de defensie van Arsenal zorgde drie minuten later al voor de gelijkmaker. Son profiteerde van slecht uitvoetballen van David Luiz en Sead Kolasinac.

De winnende treffer werd uiteindelijk door Toby Alderweireld tegen de netten gekopt. Door de winst springt Tottenham over Arsenal naar de achtste plek.