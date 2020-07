Geen Europese uitsluiting? Grote gevolgen: 'Pep Guardiola gaat meteen aan de slag om nieuwe Rode Duivel te halen'

Manchester City wordt dan toch niet uitgesloten van de Champions League volgend seizoen en dat heeft zo zijn gevolgen. Zo zou Pep Guardiola meteen werk willen maken van versterking.

Vooral in de verdediging wil Manchester City zich danig versterken om volgend seizoen opnieuw tegen Liverpool te kunnen strijden om de titel.

Vertonghen

Daarbij komt de naam van Jan Vertonghen nu ook naar boven. Volgens The Telegraph is hij een belangrijk target van The Citizens.

De Rode Duivel is transfervrij bij Tottenham Hotspur en wacht geduldig af. Ook onder meer Internazionale heeft hem op de transferlijst gezet.