Over en out voor Club Brugge? Gaich heeft goed gevoel bij andere club

Een ultiem laatste bod van 8,5 miljoen euro kon Gaich niet overtuigen. De Argentijnse spits van San Lorenzo lijkt duidelijk te hebben gekozen voor CSKA Moskou en dus niet voor Club Brugge.

"Ik heb een goed gevoel om naar Rusland te gaan", laat Gaich zelf weten aan het Argentijnse TyC Sports. Er zou dan ook al een overeenkomst zijn tussen zijn huidige club San Lorenzo en zijn toekomstge club CSKA Moskou.

"CSKA is een van de beste clubs van het land en speelt steevast Europees, dat is voor mij een extra motivatie om naar daar te gaan", klinkt het. "Het is een belangrijke competitie waar ik stappen kan zetten om vervolgens naar de belangrijskte competities te gaan. Ik heb de mensen van de club al ontmoet, het is enkel nog wachten op een officieel akkoord", klinkt het bij de 21-jarige spits.