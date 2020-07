Een Spaanse helderziende verklaart de zaak-Hazard : "Hij zit op een doorreis in Saturnus"

De situatie van Eden Hazard in Madrid zorgt ervoor dat mensen wel heel speciale hulpmiddelen gaan aanwenden voor hulp en verklaringen. Tot het punt dat een van de belangrijkste sportmedia een paragnost oproept om zijn situatie uit te leggen.

Wat is er aan de hand met Eden Hazard? Als het aan ons lag, zou de verklaring eenvoudig zijn: een gemediatiseerde transfer met veel druk, terugkerende blessures met een overhaaste terugkeer, gevolgd door enkele terugvallen. Maar de Spaanse krant AS heeft de mening gevraagd van... visionair Vicente Cassanya, een gerenommeerde astroloog. Hij legt uit hoe de kaarten en de sterren ook aan de sportwereld gekoppeld kunnen worden.

"Voordat je een transfer doet, is het belangrijk om te weten of dit het juiste moment is. In de plaats van Real Madrid, zou ik Eden Hazard niet getransfereerd hebben", klinkt het. "Hij zit momenteel in een doorreis van Saturnus naar de zon. Dat betekent dat er veel mogelijkheden zijn voor zijn problemen. DIt is gewoonweg niet het juiste moment voor hem. We kunnen ook analyseren welke spelers er in een gunstigere situatie zitten".

Courtois, een stier zoals Casillas

Cassanya heeft ook de astrologische signalen van een andere Rode Duivel uit de doeken gedaan. "Marc-André ter Stegen en Thibaut Courtois zijn stieren, net zoals Iker Casillas. Het is een teken dat zij een groep veiligheid bieden", verklaart hij.

Natuurlijk, bekent de astroloog, zijn er sceptici. We moeten toegeven dat we er deel van uitmaken...