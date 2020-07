10-jarig jongetje daagt 's werelds grootste doelmannen uit: "Hij was al snel de ster van de school"

De 10-jarige Nathan Ledent stuurde een video de wereld in, waarin hij 's werelds grootste doelmannen uitdaagde om zijn oefeningen na te doen.

Eigenlijk was de video bedoeld voor Kevin Debaty, de doelman van FC Luik. Maar al snel ging de video de hele wereld rond en kregen enkele grote doelmannen het filmpje voorgeschoteld.

Zo gingen Gianluigi Buffon en Thibaut Courtois de uitdaging aan. Nathan had hen uitgedaagd om de oefeningen na te bootsen die hij kreeg van iemand die zijn handschoenen leverde. Buffon en Courtois deinsden alvast niet terug.

"Dag Nathan, ik ben het, Gigi Buffon. Bedankt voor je uitdaging. Die kon ik niet weigeren. Ik hoop dat je zelf ooit een goede keeper wordt. Veel succes en veel kussen!" zei Buffon in een reactie.

Ook Courtois en Standard-doelman Arnaud Bodart reageerden al op het filmpje. "Hij was al snel de ster van de school, we hopen dat zijn normale leven snel weer oppikt", hadden de ouders over de jonge Nathan te zeggen bij RTL.