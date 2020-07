Lionel Messi ongemeen hard voor Barcelona na mislopen titel: "Zij deden tenminste hun job"

Terwijl Real Madrid na de tiende zege op rij de titel kon vieren, was er voor Barcelona donderdagavond minder pret te beleven. Een 1-2 nederlaag tegen godbetert Osasuna was misschien wel tekenend voor het seizoen van de Catalanen. Lionel Messi was na afloop hard voor zijn club.

Het zat de Argentijn, die met een fraaie vrije trap scoorde tegen Osasuna, duidelijk hoog. "We speelden vreselijk, echt zwak. Deze wedstrijd vatte eigenlijk alles samen. Wij zijn Barcelona en willen alles winnen. Naar Madrid mogen we niet kijken, zij deden tenminste hun job..."

Barcelona kan via de Champions League nog wel kleur geven aan het seizoen, maar moet daarin nog voorbij het Napoli van Dries Mertens (heenwedstrijd: 1-1). Al beseft Messi dat ook dit geen evidentie wordt. "Simpel: als we zo voortdoen, verliezen we tegen Napoli."

"Nu hebben we even pauze, ideaal om onze hoofden leeg te maken. In Europa kunnen enkele matchen alles omkeren... Maar dan zullen we wel resultaten moeten boeken", besluit de vedette van Barça.