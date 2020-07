Real Madrid-voorzitter looft kapitein Sergio Ramos na behalen van de titel: "Hij blijft voor de rest van zijn leven bij de club"

Sergio Ramos mocht gisterenavond als kapitein de trofee in de lucht steken. De verdediger was deze campagne ijzersterk, zeker na de coronabreak. En dat is ook de voorzitter van Real Madrid, Florentino Perez, opgevallen.

Sergio Ramos is er ondertussen 34, maar de verdediger lijkt nog lang niet versleten. Alsof hij zijn tweede jeugd weer leek te hebben gevonden leidde hij Real Madrid naar de landstitel. Real Madrid-voorzitter Florentino Perez had dan ook niets dan lof voor zijn kapitein. "Sergio Ramos is zo veel meer dan alleen een kapitein. Hij heeft een groepsmentaliteit gevormd en ging steeds voorop in de strijd. Hij blijft de rest van zijn leven bij de club", was de voorzitter lovend. Sergio Ramos, bij Real Madrid sinds 2005, was met 10 doelpunten van groot belang voor Real Madrid dit seizoen. Enkel Karim Benzema scoorde meer doelpunten dan de verdediger in La Liga. Perez nam ook even de tijd om zijn trainer, Zinedine Zidane te bewieroken. "We wilden kampioen spelen en hij heeft het weer waargemaakt. Ik las op Twitter dat hij om de 19 wedstrijden een trofee wint. Wat kan ik daar nog aan toevoegen? Hij is een godsgeschenk en ik hoop dat hij nog heel lang bij ons blijft."