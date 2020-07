"Voetballend is Vanhamel de beste keeper van België"

Mike Vanhamel was ongetwijfeld een van de bepalende figuren van Beerschot het afgelopen seizoen. Daarin heeft keeperstrainer Patrick Nys geen gering aandeel. GVA sprak met Nys en zijn poulain.

'Patje De Beul': als bijnaam kan dat klinken. "Toen hij bij Beerschot aankwam, was hij iemand die twee à drie dagen tot het uiterste ging, om daarna een rustdag te nemen. Dat pakte niet bij mij", vertelt Nys in GvA.

Vanhamel maakte de voorbije jaren enorm veel progressie, met dank aan Patrick Nys. "Het is dankzij Patrick dat ik heb leren genieten van keeperstrainingen. Ik haatte het vroeger en wilde liever met de groep meetrainen. Nu is het een uurtje hard werken met de keepers en af en toe een babbeltje doen. Deze week trainden we nog een uur in de zandbak, erg zwaar. Maar na een uur ben je blij dat je het hebt gedaan en wil je hem (Nys, nvdr.) een knuffel geven."

Een tijd geleden toonde Anderlecht interesse in Vanhamel. "Dat heeft me niet verrast", aldus Nys. "Voetballend is er geen betere doelman in België dan Mike. Ik heb er alle vertrouwen dat hij het ook daar zou kunnen maken als eerste doelman", besluit de Kempenaar.