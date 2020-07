OFFICIEEL: Borussia Dortmund verwelkomt Engels toptalent op de tonen van 'Hey Jude'

Borussia Dortmund, de ploeg van Axel Witsel, Thorgan Hazard en straks ook Thomas Meunier, heeft een nieuw voetbaltalent te pakken. De 17-jarige Jude Bellingham tekent een contract voor de lange termijn bij de Duitse vice-kampioen.

De jonge Brit brak dit seizoen helemaal door in The Championship, het tweede niveau in Engeland. Bellingham kwam in deze reeks uit voor Birmingham City. Bellingham is de jongste speler ooit in het eerste elftal van Birmingham.

"Jude Bellingham heeft een enorm potentieel dat we samen met hem de komende jaren verder willen ontwikkelen", weet sportief directeur Michael Zorc van Borussia Dortmund. "We zien in hem een onmiddellijke versterking voor onze kern, maar zullen hem ook de tijd gunnen om zich aan te passen aan het hogere niveau."

De transfer werd alleszins in stijl aangekondigd. "Hey Jude" van The Beatles zal in Dortmund vanaf nu geregeld gezongen worden. Borussia zou zo'n 25 miljoen euro betalen voor de aanvallend ingestelde Bellingham.