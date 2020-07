Arsenal coach Arteta maakt zich zorgen om transferbudgetten: "Wij kunnen niet concurreren met onze rivalen."

Arsenal coach Mikel Arteta zegt bezorgd te zijn dat hij niet de financiën zal hebben om zijn team te versterken deze zomer transferperiode.

De Gunners wonnen vorige week woensdag nog met een 2-1 zege van kampioen Liverpool. Maar ze hebben nog een lange weg te gaan willen ze zeker zijn van een top 6 finish.

Arsenal staat momenteel tiende met zes punten achterstand op Wolverhampton, de ploeg van Rode Duivel Leander Dendoncker, die momenteel zesdes staan.

Toen Sky Sports na afloop van de wedstrijd tegen vorige week Liverpool vroeg als Arteta genoeg budget zou krijgen om deze zomer versterkingen te halen reageerde de coach zichtbaar zenuwachtig: "Het is een grote zorg."

"Je hebt geld nodig om een team samen te stellen, het is geen magie. Je moet verbeteren met kwaliteit. Kwaliteitsspelers in de ploeg... En je hebt een grote kern nodig om mee te doen in deze competitie."

Transferrecord van £135m:

Arsenal gaf vorige zomer meer dan 135 miljoen pond uit, waarmee ze hun transferrecord verbrijzelden. Ze haalden onder meer Nicolas Pepe binnen voor 72 miljoen pond en Kieran Tierney voor 25 miljoen pond. Verder haalden ze ook nog David Luiz van Chelsea binnen en Gabriel Martinelli van de Braziliaanse Ituano. Ook kwam William Saliba over van Saint-Etienne, maar die werd meteen weer verhuurd aan diezelfde club.

Maar zelfs mét al die transfers kon de ploeg geen plaats bemachtigen in de top vier. Coach Unai Emery was kop van jut en werd ontslagen in november.

Arsenal won met 2-1 nadat ze op achterstand kwamen tegen Liverpool. Hoewel Arteta blij was zoveel vechtlust te zien bij zijn spelers, zei hij toch dat het klasseverschil tussen de twee ploegen significant was.

"De kloof tussen de twee ploegen is enorm. Dat kunnen we in twee maanden niet inhalen, maar ik ben al tevreden dat ik kan zeggen dat de vechtlust nu wel gelijkwaardig is," sloot hij af.