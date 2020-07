Il Fenomeno! Ronaldo op zijn 35ste nog altijd doelpuntenmachine en kan nog records pakken: "Als hij bloed ruikt..."

Er lijkt maar geen sleet te zitten op Cristiano Ronaldo. Op zijn 35ste lijkt het einde van zijn carrière nog bijlange niet nabij. De Portugees scoort nog aan de lopende band. Na zijn twee goals van maandagavond heeft hij alweer een record te pakken.

Ronaldo is de eerste speler ter wereld die vijftig keer scoorde in de Premier League, La Liga én de Serie A. Daarnaast is hij de eerste Juventus-speler sinds de jaren vijftig die minstens 30 doelpunten in één seizoen maakte.

"Als Cristiano bloed ruikt... Hij is uitzonderlijk, omdat hij zo snel herstelt tussen de wedstrijden in. Dat ligt niet alleen in zijn fysiek, maar is ook een mentale kwestie", zei trainer Maurizzio Sarri bij Sky Sport Italia. "Hij zou iemand kunnen zijn die enorm veel energie verbruikt in elke wedstrijd, maar hij herstelt elke keer weer en is zowel in zijn hoofd als met zijn benen van wereldklasse."

Ronaldo heeft nog vier duels om de 36 doelpunten van Gonzalo Higuain voor Napoli te evenaren of te overtreffen. Hij kan ook Lewandowski nog voorbij in het Europese Gouden Schoen-klassement. "Als hij zijn zinnen ergens op heeft gezet, is hij heel moeilijk te stoppen. We zullen zien of we hem rust geven, maar in deze vorm heeft hij dat misschien niet nodig."