Ondanks zijn vertrek naar Manchester United, heeft Bruno Fernandes nog steeds de beste statistieken bij Sporting Lissabon

Bruno Fernandes doet het uitstekend bij Manchester United en de creatieve middenvelder heeft dit seizoen zelfs nog steeds de beste statistieken bij zijn vorige club, Sporting Lissabon.

De Portugese competitie nadert zijn einde. Terwijl Porto al Portugees kampioen is, doet Sporting Lissabon er alles aan om op het podium te eindigen.

Sporting Lissabon, momenteel op de derde plaats met nog twee speeldagen te gaan, heeft de slechtste aanval in de top vijf met 48 doelpunten. Van die 48 doelpunten was Bruno Fernandes, die in januari de overstap maakte naar Manchester United, cruciaal bij 15 doelpunten .

Volgens RTBF is Fernandes, met acht goals en zeven assists, nog steeds de meest beslissende speler bij de Portugese club, ook al speelde hij niet in de tweede helft van het seizoen.

Het bewijst nog maar eens dat Bruno Fernandes aan een uitstekend seizoen bezig is. Ook bij Manchester United is hij namelijk zeer belangrijk met zeven doelpunten en zeven assists in 12 wedstrijden.