Meunier doet Dortmund-fans dromen met palmares: "Ik breng een beetje geluk"

Thomas Meunier heeft op de social media van Borussia Dortmund een interview gegeven naar aanleiding van zijn transfer en de start van de voorbereiding volgende week. En hij gaf de supporters meteen hoop.

De interviewer van Dortmund had zijn huiswerk gedaan over Thomas Meunier. Zo confronteerde hij de Rode Duivel met het feit dat hij bij zijn vorige clubs telkens de beker én de titel gewonnen had (Club Brugge en PSG). Goed nieuws voor de fans van Dortmund? "Ik breng een beetje geluk", zei Meunier lachend.

"Hopelijk is het niet alleen maar geluk?", lacht de interviewer mee. "Nee, ik ben gewoon ambitieus en voor ik ergens teken, wil ik er zeker van zijn dat ik er prijzen kan winnen. Mijn keuze voor Dortmund toont dat ik denk dat ik hier ook prijzen kan winnen", was hij nu wat eerlijker.

"Agent Witsel"

Dortmund wort langzamerhand een Belgische enclave met Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier. Witsel zei bij de transfer van Hazard vorig seizoen "Agent Witsel" was door Hazard naar Dortmund te brengen. "Bij mij was zijn aandeel maar 5%, geen al te hoge commissie", knipoogt Meunier opnieuw.

"Axel is altijd heel eerlijk. Hij zei me dat dit een enorme club is en totaal anders dan hetgeen ik al meegemaakt heb. Maar het was in de eerste plaats vooral mijn keuze om naar Dortmunt te gaan, advies van Witsel was enkel mooi meegenomen.