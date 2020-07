Ongezien: hoe Nottingham Forest woensdag in extremis play-offs misliep

Een verrassing van formaat: Swansea City en niet Nottingham Forest plaatste zich woensdagavond voor de play-offs voor promotie naar de Premier League. Een voorsprong van 3 punten en een (veel) beter doelpuntensaldo volstond niet voor Forest.

Er kon Nottingham Forest woensdag nog maar weinig gebeuren. Een thuismatch tegen Stoke City op de slotdag van het Championship. Met drie punten voorsprong en beter doelpuntensaldo (+5) op dichtste achtervolger Swansea City leek een plaats in de felbegeerde play-offs voor promotie naar de miljoenen van de Premier League haast een feit.

Het draaide uit op een desastreuze avond voor Nottingham. Swansea City ging namelijk met 1-4 winnen bij Reading, terwijl Nottingham in eigen huis onderuit ging tegen Stoke City... met 1-4. Swansea wipt zo alsnog over Nottingham in het klassement.

"Een catastrofe"

"Ik heb geen woorden om te kunnen beschrijven wat we de laatste matchen gebracht hebben. Hoe hebben we dit kunnen afgeven?", vroeg Forest-coach Lamouchi zich luidop af na afloop van de partij bij de BBC. "Dit is een catastrofe... het is onaanvaardbaar. Onaanvaardbaar! Ik ben enorm kwaad."

Swansea City zal met Fulham, Brentford en Cardiff City gaan strijden voor het allerlaatste ticket voor de Premier League. Kampioen Leeds United en West Bromwich Albion zijn al zeker van promotie.