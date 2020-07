Gaat Champions League-winnaar carrière herlanceren bij Engelse vierdeklasser?

De kans is echter klein dat de Ivoriaanse middenvelder effectief voor Leyton Orient gaat spelen. Hij zou vooral zijn conditie op pijl willen houden in afwachting van een nieuwe club die geïnteresseerd is. De laatste topclub van Yaya Touré is Manchester City. Zijn laatste club is het Chinese QD Huanghai.

In een ver verleden speelde Touré nog bij SK Beveren, tussen 2001 en 2003. Hij speelde daarna onder meer voor Olympiakos, Monaco, Barcelona en Manchester City. In totaal won hij 1x de Champions League, 3x de Engelse Premier League en 2x de Spaanse La Liga. Hij was ook 4x Afrikaans voetballer van het jaar.

