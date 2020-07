📷 🎥 PSG wint Beker maar vreest het ergste voor Mbappé na horrortackle

PSG was de grote favoriet van de bekerfinale en nog voor het kwartier zette Neymar de hoofdstedelingen op voorsprong. Voor het overige regende het gele kaarten en zelfs een rode in de eerste helft.

Het was een ware schoppartij, met Kylian Mbappé als een van de slachtoffers. De aalvlugge Fransman incasseerde een zware tackle van Loïc Perrin, die na zijn tackle en een stevig opstootje van het veld werd gestuurd.

Mbappé moest het veld verlaten en moest na de wedstrijd het veld op krukken verlaten. Bij PSG vreest men voor een zware blessure. Op 31 juli treft PSG Olympique Lyon in de finale van de Coupe de la Ligue en twee weken later volgt het duel tegen Atalanta in de Champions League. Wellicht allebei zonder Mbappé.

📸 - Things are not looking good for PSG as Kylian Mbappé is pictured with crutches after a horrific tackle on him tonight. Only 2.5 weeks left until they face Atalanta. pic.twitter.com/RlqrycCL1E