OFFICIEEL: RWDM haalt ex-speler van Lokeren transfervrij binnen

Mehdi Terki keert terug naar België. De centrale middenvelder gaat het komende seizoen in Eerste klasse B voetballen voor RWDM.

Dinsdagavond kondigde RWDM de komst van Mehdi Terki aan. De 28-jarige middenvelder komt transfervrij over van het Griekse Xanthi en tekende een eenjarig contract met optie op een extra jaar bij promovendus in 1B.

Terki kwam in het verleden voor verschillende Belgische werkgevers uit. De Frans-Algerijnse aanwinst van de Brusselaars was voor zijn overstap naar Griekenland drie jaar actief bij Sporting Lokeren, dat hem in 2016 wegplukte bij Dender. Zijn doorbraak als profvoetballer forceerde bij bij RAEC Mons.