Daouda Peeters: de eerste Belg die minuten maakt in hoofdmacht Juventus

Landskampioen Juventus verloor woensdagavond na een wel heel matige pot voetbal op bezoek bij Cagliari. Toch werd er geschiedenis geschreven: Daouda Peeters, 21 jaar jong, mocht invallen bij de Oude Dame en werd zo de eerste Belg die uitkomt in de hoofdmacht van Juventus.

Een kwartier voor tijd, bij een stand van 2-0, kwam Daouda Peeters Rodrigo Betancur aflossen. De ex-speler van Club Brugge is de eerste Belg die voor Juventus uitkomt in de Serie A. Bij Juve gelooft men in de kwaliteiten van de sterke defensieve middenvelder: Peeters tekende onlangs voor een verlengd verblijf in Turijn.

Peeters is overigens de tweede Belg die speelminuten kreeg bij een Italiaanse kampioen. De eerste Belg die dit overkwam was... Ibrahim Maaroufi, die in 2007 voor Inter speelde. Hem verging het trouwens niet bijster goed. Na tal van omzwervingen is hij al jaren geen prof meer. Momenteel zit hij zonder club.