Voetbalfans zijn het zat: "We rekenen erop dat Pro League gezond verstand laat spreken" & "je merkt de gelatenheid bij de fans"

Vrijdag is het de zoveelste D-Day voor het Belgisch voetbal. In een nieuwe Algemene Vergadering van de Pro League buigt men zich nogmaals over de competitieformule in 1A: blijft men bij 16 clubs, of worden het uiteindelijk dan toch 18 teams?

GvA bracht fans van Waasland-Beveren, OHL en Beerschot samen. Dat het juridische getouwtrek en plotwendingen voor een dégout zorgen bij de Belgische voetbalfan, moge duidelijk zijn. "Je merkt vooral gelatenheid. De mensen zijn het beu", vertelt OHL-fan Vincent Goovaerts hierover. Toch zullen de fans van Waasland-Beveren, Beerschot en OHL morgen met argusogen toekijken wat de Algemene Vergadering van de Pro League uit zijn hoed zal toveren. "Wat me stoort is dat uit elke supportersenquête blijkt dat fans niet zitten te wachten op een competitie met play-offs", aldus Beerschot-fan Bas Wenselaers. Tachtig procent was voor een gewone competitie met achttien ploegen. En de Pro League? Die doet gewoon zijn eigen zin." Ondanks het wantrouwen in de Pro League, blijven de fans van de drie geviseerde clubs hoopvol voor de uitkomst van vrijdag. "We rekenen erop dat de Pro League zijn gezond verstand laat spreken. Zoniet moeten wij ons misschien maar eens beraden over juridische stappen."