Liam Manning kijkt uit naar uitdaging bij Lommel: "Ambitie? Laat ons eerst cultuur ontwikkelen"

Vorige week was hij nog 'an Englishman in New York', nu vertoeft de sympathieke Engelsman in Lommel. In Noord-Limburg zal hij zij eerste stappen zetten als T1. En het moge duidelijk zijn: het wordt een project op lange termijn. "Eerst cultuur creëren, de resultaten volgen daarna wel", aldus Manning

Een persvoorstelling op een heetgeblakerd kunstgrasveld in Lommel: niets is onmogelijk in tijden van corona. Lommel SK stelde er donderdagmiddag vol trots haar nieuwe T1 voor, die sinds kort in ons land is.

Sportief directeur Ronny Van Geneugden hamerde er nogmaals op dat Lommel een opleidingsclub is en blijft. “Dat zie je ook aan onze transfers. We gaan voor een mix van jonge talenten en ervaren jongens uit de streek. Dus ook qua technische staf kiezen we voor mensen die het gewend zijn om met jongeren te werken.”

En zo iemand is Liam Manning zeker. Hij werkte voor enkele Britse jeugdacademieën, waarna hij door de City Football Group aangesteld werd als ‘academy director’. “Ik ben sinds vijf dagen in het land. Ronny vertelde me in onze gesprekken vaak over het familiale gevoel dat er heerst in Lommel. Wel, van het moment dat ik hier voor het eerst aankwam, werd voor mij duidelijk wat hij daarmee bedoelde. ”

“In mijn eerste dagen heb ik vooral heel veel geobserveerd en gepraat. Wat mijn spelersgroep betreft viel me op dat ze enorm hard werken en een goede focus tonen. Ik kan niet wachten om aan deze uitdaging te beginnen”, aldus Liam Manning.

Ambitie

Zich uitspreken over de ambities voor komend seizoen? Daar waagt de Engelsman, die nog een jaar in Ijsland voetbalde, niet aan. “Het is nog niet aan de orde om te focussen op het einddoel. Laat ons eerst een cultuur creëren. Normaal ís die er al bij elke club. Hier is die er gedeeltelijk ook, maar we willen er onze eigen normen en waarden aan toevoegen. Er is immers veel veranderd de afgelopen maanden. Maar voor de duidelijkheid: natuurlijk willen we ook resultaten halen en goed voetbal brengen”, besluit de Engelse T1 van Lommel SK.