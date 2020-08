Engelse cultclub krijgt héél slecht nieuws en moet nieuwe seizoen beginnen met maar liefst twaalf strafpunten

Sheffield Wednesday heeft héél slecht nieuws gekregen. De traditieclub begint het nieuwe seizoen met een negatief saldo van maar liefst twaalf punten.

The Owls krijgen de straf opgelegd door de FA voor het overtreden van de regelgeving rond Financial Fair Play. Sheffield Wednesday had de verkoop van het iconische Hillsborough Stadium opgenomen in de jaarrekening. En dat is verboden.

Het nieuws is alvast een slag in het seizoen voor de Engelse tweedeklasser. De blauwhemden eindigden vorig seizoen op een zestiende plaats in de Championship. Ze hadden amper acht punten over op de rode streep. Als dat een voorbode is…