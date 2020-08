Staat Kalidou Koulibaly eindelijk voor toptransfer? "Soms is het beter om uit elkaar te gaan"

Het zou wel eens een belangrijke zomer kunnen worden voor Kalidou Koulibaly. De Senegalese verdediger wordt gelinkt aan Manchester City en Liverpool en zou deze zomer de overstap wel eens kunnen maken.

De voormalige verdediger van Racing Genk zou zelfs de duurste verdediger ter wereld kunnen worden. Vorige zomer gaf Manchester United nog 88 miljoen euro voor Harry Maguire, maar Napoli zou pas luisteren naar aanbiedingen vanaf 90 miljoen euro.

Dat Koulibaly mag vertrekken, dat liet Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis weten aan Gazetta dello Sport. "Of Koulibaly volgend seizoen nog de kleuren van Napoli verdedigt? Soms is het beter om uit elkaar te gaan. Maar vooralsnog hebben we geen aanbiedingen gekregen die aan de vereiste 90 miljoen euro voldoen."

Koulibaly is er ondertussen 29 en kwam in 2014 aan in Napoli. Daarvoor speelde hij nog twee seizoenen voor Racing Genk.