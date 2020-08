'PSG maakt van Bayern München-verdediger topprioriteit om Thiago Silva te vervangen'

Thiago Silva gaat PSG verlaten en dus zoekt de Franse club naar een gepaste vervanger. Die hoopt het te vinden bij Bayern München.

Daar heeft David Alaba laten weten te willen vertrekken. De Oostenrijkse verdediger acht de tijd rijp voor een nieuwe uitdaging en die zou wel eens een Frankrijk kunnen liggen.

Het contract van David Alaba loopt nog tot 2021. Als de Duitsers nog wat geld willen vangen voor hun jeugdproduct, dan doen ze er best aan hem deze zomer te verkopen.

Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Bild bevindt PSG zich in een sterke positie om Alaba over te nemen. PSG ziet in Alaba de ideale opvolger voor Thiago Silva, terwijl Alaba ook graag naar de club trekt.