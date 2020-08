Deal done: Exit Thomas Didillon bij Anderlecht, Cercle Brugge en Genk profiteren

De transfersoap rond Thomas Didillon is bijna afgerond. De doelman trekt van Anderlecht naar Cercle Brugge, met Monaco als tussenstation.

Anderlecht is een overbodige pion kwijt. Paars-wit had al voldoende doelmannen in de kern en neemt afscheid van Thomas Didillon. De Fransman wordt door AS Monaco gekocht, maar het shirt van de Monegasken zal hij niet meteen draaien. De 24-jarige doelman wordt meteen uitgeleend aan Cercle Brugge.

Ook Genk profiteert

Volgens Het Nieuwsblad legt Didillon maandag nog zijn medische testen af bij de Vereniging. Hij moet er de concurrentie aangaan met de Braziliaan Warleson, die een sterke partij keepte tegen Standard en al kort reageerde op de concurrentiestrijd met Didillon die er zat aan te komen.

Ook Racing Genk ziet de transfer graag gebeuren. De Limburgse club huurde Didillon een half seizoen van RSCA en heeft recht op 25% van de transfersom bij een verkoop.