Oud-speler van Real Madrid wil terugkeren uit pensioen

Fabio Coentrao zette in januari een punt achter zijn carrière. De Portugees was er slechts 31, maar zat al enkele maanden zonder club. Daarom besloot hij om zijn voetbalpensioen aan te kondigen.

Maar nu zou hij al terugkeren op zijn stappen. Volgens A Bola is Coentrao in gesprek met Pacos de Ferreira om zijn comeback te maken. De 32-jarige linksachter zou zelfs aanbiedingen hebben van Fenerbahce en PAOK, maar zou daar niet voor openstaan.

Een jaar geleden kon hij nog naar FC Porto, maar toen de supporters van de huidige landskampioen dat te horen kregen, werd er fel geprotesteerd. Gezien zijn verleden bij aartsrivalen Benfica en Sporting Lissabon. De transfer ketste af en Coentrao bleef maanden zonder club zitten.

Fabio Coentrao speelde in het verleden nog voor ploegen als Real Madrid en AS Monaco. Bij Real Madrid was hij lang vaste basisklant op de linksachter en startte hij nog in de Champions League-finale in 2014 tegen Atlético Madrid. Maar daarna werd hij door Marcelo naar de bank verwezen en verdween hij in de anonimiteit.