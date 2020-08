🎥 Long time no see! Keepers stelen de show op speeldag 1: puntenpakkers, flaters, dribbels

Eindelijk! Na vijf maanden zijn we dit weekend weer echt aan begonnen. Meteen vielen er enkele serieuze verrassingen te noteren. Toch zijn het vooral de doelmannen die de hoofdrol opeisten, zowel in positieve als in negatieve zin.

Geen slappe Koffi

Het werd een aangename kennismaking met Hervé Koffi, de doelman van Moeskroen. De 23-jarige huurling van -uiteraard- OSC Lille was er bijna in zijn eentje verantwoordelijk voor dat Moeskroen met een punt terugkeerde van de Bosuil. Met enkele katachtige reflexen gaf de Burkinees meteen zijn visitekaartje af. Enkel tegen de strafschop van Refaelov was hij niet opgewassen.

⛔ | Hervé Koffi is onklopbaar vanavond, de nieuwe doelman van @ExcelMouscron houdt voorlopig de nul op het bord! ✋🇧🇫#ANTMOU pic.twitter.com/xMHUvHZYPq — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 8, 2020

Ook Warleson, de Braziliaanse goalie van Cercle Brugge, liet zich opmerken. Met enkele straffe reflexen behoedde zijn ploeg voor een grotere nederlaag tegen Standard. Of we de Braziliaan nog zullen zien schitteren is maar de vraag, nu Cercle Brugge de uitleenbeurt van Thomas Didillon heeft afgerond.

En dan was er nog Gaëtan Coucke, het talent dat na enkele mindere matchen werd gepasseerd bij Racing Genk en daardoor de overstap naar Malinwa maakte. Tegen Anderlecht kreeg hij nauwelijks werk op te knappen, maar zag hij toch twee ballen in doel verdwijnen. In het slot van de wedstrijd redde hij een keer de meubelen, en hoe! Met een straffe parade hield hij het oververdiende punt voor Mechelen thuis, tot ontsteltenis van een moegestreden Michel Vlap, die zich al matchwinnaar rekende.

✋ | Michel Vlap dacht dat hij de winnende treffer had gemaakt, maar Gaëtan Coucke zei nee! ⛔🙅‍♂️#KVMAND pic.twitter.com/Pv4cHMDaA7 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 9, 2020

De kap van Kenny

STVV knokte zich zondag voorbij AA Gent. Kenny Steppe had een vrij rustige namiddag, maar liet zich toch opmerken. In de tweede helft kapte hij doodleuk de aanstormende Yaremchuk uit op de rand van de zestien. Even laconiek als geniaal. Al zal Kevin Muscat dit toch liever niet al te vaak zien, durven we vermoeden.

🥵 | Wanneer je keeper zich even Ronaldinho waant! 😂#STVVGNT pic.twitter.com/abLTEEMYZy — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 9, 2020

Op de kap van Adam en Thomas

Toch werd het niet voor alle doelmannen een topweekend. Thomas Kaminkski verrichte in de eerste helft dan wel twee puike reddingen, maar daar kraaide na afloop van de wedstrijd geen haan naar.

De onorthodoxe botsing bij het tweede Truiense doelpunt, daar ging het om. Ook in de nasleep daarvan kwam Kaminski onoordeelkundig uit. Colidio nam het geschenkje maar al te graag aan.

🤪 | Dit is waarschijnlijk het vreemdste doelpunt van het voorbije weekend! 😳 pic.twitter.com/qZH83m6cVe — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 10, 2020

Bij KV Kortrijk waren ze onlangs maar al te blij dat Jakubech nog een jaartje langer gehuurd kon worden van OSC Lille. Het is net hij die boter aan de handen had bij het tweede doelpunt van Waasland-Beveren. Een ongevaarlijk schot van Koita, dat weliswaar lichtjes gedevieerd werd door Dewaele, verdween toch in doel. Jakubechs lichaam stond niet achter de bal, waardoor de bal in doel kon hobbelen. Een klassieker onder de flaters, maar eentje met grote gevolgen voor De Kerels en Jakubech, die een thuisnederlaag tegen Waasland-Beveren ongetwijfeld niet hadden ingecalculeerd.