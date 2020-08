Tottenham geeft nummer 5 meteen aan nieuwe aanwinst, Jan Vertonghen reageert

Jan Vertonghen is nog maar net weg of zijn rugnummer is alweer bezet bij Tottenham. De Londense club rondde de transfer van Pierre-Emile Hojbjerg af en geeft de Deense middenvelder het oude rugnummer van Vertonghen.

Acht jaar lang was Jan Vertonghen het nummer 5 van Tottenham. Maar daar kwam deze maand een einde aan. Geen contractverlenging voor Vertonghen en dus zoekt de verdediger andere oorden op. Toch zal het wennen worden om een andere speler het nummer 5 te zien dragen in een Tottenham-shirt. Dat vindt Vertonghen zelf alvast ook. Pierre-Emile Hojbjerg is de nieuwste aanwinst van Tottenham en de Deen krijgt het oude rugnummer van Vertonghen toegewezen. Vertonghen reageerde op Twitter. "Dit ziet er zo raar uit." 🤯🤯🤯 This looks sooo weird!! 😂 https://t.co/vrn4ll0YU1 — Jan Vertonghen (@JanVertonghen) August 11, 2020 Tottenham betaalt 16,6 miljoen euro aan Southampton voor Hojbjerg. Terwijl maakt Kyle Walker-Peters de omgekeerde beweging voor 13,3 miljoen euro.