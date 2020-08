Edgar Davids gaat aan de slag in Keuken Kampioen Divisie

Edgar Davids heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De oude middenvelder van onder andere Barcelona gaat aan de slag bij Telstar.

Daar wordt Davids assistent-coach van Andries Jonker. Davids was al eens trainer bij het Engelse Barnet, maar dat werd geen succes.

"Davids kwam vaak op de club, waardoor we elkaar geregeld over voetbal spraken. We kwamen goed overeen en ben daarom blij dat hij ons komt assisteren", zei Jonker over de komst van de oud-international.

Davids zat tijdens een oefenwedstrijd al op de bank, maar zal dat niet elke week doen. "We gaan per speeldag bekijken welke assistent er zal plaatsnemen op de bank."