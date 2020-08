Staat Luis Suarez voor opvallende terugkeer naar Ajax?

De bolwassing die Barcelona kreeg van Bayern München is als een bom ingeslagen in Catalonië. Sindsdien wordt zowat de hele kern van Barcelona aan een vertrek gelinkt, inclusief Lionel Messi.

De selectie van Barcelona wordt als te oud bestempeld en een verjongingskuur dringt zich op. Oudgedienden moeten vervangen worden omdat ze het niveau niet meer halen.

Zo zou Luis Suarez Barcelona mogen verlaten. De 33-jarige spits was dit seizoen nog goed voor 16 doelpunten in 28 wedstrijden in de competitie en 21 doelpunten over alle competities.

Toch wordt hij stevig gelinkt aan een vertrek. Lautaro Martinez moet de nieuwe spits worden van Barcelona.

Ajax maakt stevig werk van een terugkeer van de Uruguayaanse aanvaller. Suarez zou op Schiphol gespot zijn, mogelijk om in Amsterdam te gaan onderhandelen met het bestuur. Technisch directeur Marc Overmars zit echter in Oostenrijk, waar Ajax momenteel hun trainingskamp afwerkt.

Suarez maakte eerder al het mooie weer bij Ajax, alvorens naar Liverpool te trekken. De Amsterdammers zien de huidige crisis bij de Spaanse topclub dan ook graag gebeuren, indien het leidt tot de terugkeer van Suarez.