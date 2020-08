OFFICIEEL: Pedro trekt na passages bij Barcelona en Chelsea naar de Serie A

Met Pedro verlaat een speler met naam en faam de Premier League. Dat zat er al even aan te komen, want de Spanjaard was einde contract bij Chelsea FC en AS Roma toonde al enige tijd interesse. De overeenkomst tussen de Italiaanse club en Pedro is nu helemaal rond.

Het was wel duidelijk dat het contract van Pedro niet meer verlengd ging worden en hij dus geen toekomst meer had op Stamford Bridge. De aanvallend ingestelde voetballer werd een uitweg aangeboden door AS Roma en gaat daar dus op in.

Ook goed nieuws voor Pedro, inmiddels toch al 33, is dat hij zich niet meteen meer zorgen hoeft te maken over zijn nabije toekomst. Roma had immers nog een contract veil voor drie jaar. Pedro speelde sinds augustus 2015 voor Chelsea.

Voordien was hij natuurlijk al bekend vanwege zijn jaren bij FC Barcelona. AS Roma kondigde zijn komst aan met een opvallend filmpje.