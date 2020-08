Anderlecht hoofdleverancier, Martinez verklaart enkele keuzes: "Hij zou al vroeger opgeroepen zijn"

Roberto Martinez heeft toch verrast met zijn selectie. De bondscoach riep zowaar vijf spelers op van Anderlecht.

Hendrik Van Crombrugge, Elias Cobbaut, Yari Verschaeren, Jérémy Doku en Nany Dimata zitten allemaal bij de selectie. Van Crombrugge is de meest logische naam in dat rijtje. Voor Doku komt de selectie ook niet helemaal onverwacht. "Hij maakte goeie progressie het voorbije jaar", aldus Martinez.

"Daarbij zullen de omstandigheden voor ons in september toch wel speciaal zijn. Veel spelers komen uit vakantie . Het is een goeie mogelijkheid om spelers met matchritme aan het werk te zien. Dan is het goed om jonge spelers met een grote toekomst erbij te nemen."

Dimata

Terwijl Yari Verschaeren vooral de bank warmt bij Anderlecht en Elias Cobbaut nog geen grootse indruk gemaakt heeft, is het vooral de naam van Dimata die de wenkbrauwen doet fronsen. De centrumspits heeft drie keer een uur gespeeld in een officiële match in het laatste anderhalf jaar.

"Hij is altijd al een beloftevolle speler geweest. Hij stond al een paar keer op het punt opgeroepen te worden, maar hij was toen telkens geblesseerd. Hij heeft heel sterk werk geleverd om terug te komen en dit is volgens ons de juiste timing."