Kampioen uit Faroer stoot voor eerste keer door in Champions League dankzij corona tegenstander

Het zal je maar overkomen: kampioen worden in Slowakije en naar de Champions League toeleven. Maar wanneer die eerste kwalificatiewedstrijd eraan komt, test een speler positief op het coronavirus en verlies je met 0-3.

Dat is Slovan Bratislava overkomen in de eerste kwalificatieronde van de Champions League. Normaal gezien had de Slovaakse kampioen het moeten opnemen tegen de kampioen van de Faroer maar vanwege 1 positieve coronatest, heeft het Hof van Beroep beslist dat Slovan Bratislava de wedstrijd met 0-3 verloor zonder te spelen. Het is voor KI Faroer de eerste keer dat ze de tweede kwalificatieronde halen in de Champions League-voorronde.

Europa League

Ook in de Europa League een gelijkaardig voorval voor de Lincoln Red Imps, de derde van de competitie in Gibraltar vorig seizoen. Zij moesten in de voorronde opdraven tegen Prishtina, de 4e van Kosovaarse competitie. Maar door positieve coronabesmettingen bij de Kosovaren, werd beslist dat de Lincoln Red Imps met 3-0 winnen. Ook voor de ploeg uit Gibraltar de eerste overwinning ooit in een Europa League-wedstrijd.