Eén Rode Duivel in Europa League-selectie van het seizoen

De UEFA heeft woensdag haar Europa League-selectie van het seizoen bekendgemaakt. Sevilla is hofleverancier met 8 spelers, maar ook Inter heeft met 7 spelers een serieus aandeel in de selectie. Voor Inter is onder meer Romelu Lukaku opgenomen in de selectie.

Vorige week won Sevilla na een spannende wedstrijd met 3-2 van Inter in de finale van de Europa League. De Spaanse club had er een indrukwekkend parcours opzitten en ze zijn dan ook hofleverancier voor de Europa League-selectie van het seizoen met 8 spelers.

Ook Inter heeft enkele spelers in de selectie staan en uiteraard kan Rode Duivel Romelu Lukaku niet ontbreken. De aanvaller scoorde 7 doelpunten in deze campagne. De topschutter werd echter Bruno Fernandes met 8 doelpunten. Ook de Portugees zit in de selectie.