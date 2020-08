Ook bij Tottenham is speler besmet met het coronavirus

Het coronavirus is zich verder aan het verspreiden in de Premier League. Nadat het nieuws bekend was geraakt dat 6 spelers van Chelsea besmet zouden zijn met het virus, is er nu ook een besmetting opgedoken bij Tottenham Hotspur.

Volgens L'Équipe is er bij Tottenham een positief coronageval opgedoken. Het zou gaan om Tanguy Ndombele, de Franse middenvelder die in 2019 de overstap maakte van Olympique Lyon. Ook bij Chelsea kregen ze de afgelopen dagen te maken met het coronavirus. Zo zouden 8 spelers van de Engelse topclub in quarantaine geplaatst zijn. Ook onze landgenoot Michy Batshuayi is daarbij.